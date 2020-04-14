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Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarla Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu madde sevk edileceği ve metropollere dağıtımının yapılacağı belirlendi.

Fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, dün Hani ilçesi Veziri bölgesinde yol kontrol ve arama noktası oluşturarak şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü durmayarak araçla hızla uzaklaştı. Yaşanan takibin ardından araç durdurularak içindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Aracın bagaj ve arka koltuk üzerine gizlenmiş 30 paket halinde 305 kilogram esrar ile şüphelilerde 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.