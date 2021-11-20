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Zayıflamaya yardım eden 14 besin!

Kış aylarında pek çok insan hareketsizlik, stres ya da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alabiliyor. Bu dönemde hangi gıdalarla nasıl beslenileceği büyük önem taşıyor. Sağlıklı kalmak ve forma girmek için bazı besinler düşük kalorileri, yüksek lif oranları ve yağ yakımına yardımcı olmaları sayesinde kişiye önemli katkı sağlıyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, zayıflamaya yardım eden besinler hakkında bilgi verdi

20.11.2021 - 00:12 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Bazı besinler kalori yakmayı kolaylaştırıyor

    Zayıflamaya yardımcı besinlerin bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Her besinin kalorisi ve besin ögesi miktarları değişkenlik göstermektedir. Besinlerin açlık, hormonlar ve kalori yakmak üzerindeki etkileri birbirlerinden farklıdır. Çünkü besinlerin içerisindeki bileşenler, vücutta farklı metabolik yollara dahil olur ve farklı etkilere yol açar. Yapılan araştırmalarda kilo kaybı için yol gösterecek bazı besinlere işaret edilmektedir ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek için bir uzmana danışılması gerektiği unutulmamalıdır.

  • Yüksek protein içeriyor: Baklagiller

    Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlıdır. Mercimek, kuru fasülye, barbunya ve nohut, bu besin gurubu içerisinde yer alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin azaltılmasını sağlar.

  • Hem doyurucu hem tok tutuyor: Peynir

    Süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir, süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori, çok daha fazla protein içerir. Lor peyniri gibi çökelek gibi peynirler diğerlerine oranla çok daha az kalori içerdiklerinden ve daha doyurucu olduklarından zayıflamaya yardımcı besinler olarak değerlendirilir.

  • Sağlıklı tokluk sağlıyor: Avokado

    Yağ içeriği ile birlikte su oranı da fazla olan bu meyve, düşünüldüğü kadar kalorili değildir. Bu meyvenin zayıflamaya yardımcı besinler içerisinde olması için en uygun tüketim şekli, salatalara eklenmesidir. Bu sayede sebzelerin doyuruculuğunu artırır.

  • Kan şekerini dengeliyor: Elma sirkesi

    Zayıflama konusunda uzun süredir popüler olan bir besindir. Karbonhidratlı besinler yenildikten sonra kan şekerinin düzenlenmesini sağlar ve doygunluk hissini artırır. Uzun süreli düzenli kullanımının sağlık üzerine olumlu etkileri de vardır.

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