Fazla kilolarınızdan kurtulmak ve zayıflama sürecine girmeden önce, en ciddi engellerden biri kişinin kendisini hazır hissedememesi ve bir türlü başlayamamasıdır. Kilo vermeye başlamadan önce kendinizi motive etmeli ve hazır hissetmelisiniz.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERİN MOTİVASYONUNU AZALTAN YANLIŞLAR

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1. BÜYÜK HEDEFLER KOYMAK

Birçok insan diyete başladığında hızlı sonuç almak ister. Ayda 10 kilo vermek amacıyla yola çıkmak ve bu hedefe ulaşamamak diyeti bırakmaya sebep olabilir. Hedefe ulaşamamak motivasyonu bozan sebeplerin başında gelmektedir. Bunun yerine küçük hedefler koymak ve ulaşmak diyetin devamlılığını sağlayacaktır. Hızlı kilo vermek istendiğinde beslenme alışkanlığı değişmediği için verilen kiloların hızla geri alınacağı unutulmamalıdır.

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2. SIK SIK TARTILMAK

Motivasyonu bozan etkenlerin başında sık tartılmak gelir. Pek çok kişi diyet yaparken her gün kilo vereceğini veya yapılan küçük kaçamaklardan sonra hemen kilo alacağını düşünmektedir. Ancak kilonun günlük olarak değişmeyeceği ve yapılan küçük kaçamakların hemen kilo artışına neden olmayacağı unutulmamalıdır. Diyet boyunca motivasyonu sağlamak için haftada bir kez tartılmak uygundur.

3. ÇABUK PES ETMEK Kilo vermek uzun bir süreçtir ve sabır gerektirir. Diyete başlandıktan sonra ilk haftalarda kilo kaybı iyi giderken, ilerleyen haftalarda vücut yapısına göre direnç gösterebilir ve kilo kaybı durabilir. Bu dönemde diyeti bırakmadan azimle verilen kilolar düşünülerek kişi kendini motive etmeli, kilo verme kararından vazgeçmemelidir. 4. SÜREKLİ DİYET HAKKINDA KONUŞMAK Diyetteyken farkında olmadan yapılan ve kişiyi olumsuz etkileyen yanlışlardan bir diğeri de sürekli diyet hakkında konuşmaktır. Bu konuşmalar kişiye sürekli diyette olduğunu hatırlatırken, çevresindekilerin de üzerinde bir baskı kurmasına neden olur. Sen nasıl diyettesin ne kadar çok yiyorsun, bu hafta kilo verdin mi, ne gerek var niye diyet yapıyorsun gibi yorumlar sık olmaya başladığında kişiyi yorar ve motivasyonunu düşürür. REKLAM 5. KENDİNE GÜVENMEMEK Birkaç kez diyet yapıp sonuç alamamış olmak bunu hiçbir zaman başaramayacağınız anlamına gelmez. Her konuda olduğu gibi diyet yapmaya başlandığında da kişi öncelikle kendine güvenmelidir. Sabır, azim ve istikrarın sonucunda başarı kaçınılmazdır. KİLO VERMEK İÇİN KENDİNİZİ MOTİVE ETMENİN YOLLARI 1. ULAŞILABİLECEK HEDEFLER BELİRLEYİN Ulaşılamaz hedeflerin belirlenmesi, hayal kırıklığı duygularına yol açabilir ve pes etmenize neden olabilir. Aksine, ulaşılabilir hedefler belirleyip, başarıya ulaşmak, başarı duygusuyla birlikte ayrı bir motivasyon sağlar. Kendi kendine verilen kilo verme hedeflerine ulaşan kişilerin, uzun vadede bu başarılarını sürdürmeleri çok daha kolay olur.

2. YAŞAM TARZINIZA UYGUN PLAN YAPIN Belirli yiyecekleri tamamen ortadan kaldıran katı diyetlerden uzak durun. Araştırmalar, "tamamen ya da hiçbir şey" zihniyetinin kilo verme konusundaki başarı olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir. Başarabileceğiniz bir kilo verme planı tespit edin, uzun vadede takip edilmesi neredeyse imkânsız planlardan uzak durun. REKLAM 3. GIDA GÜNLÜĞÜ TUTUN Kendi kendini takip etme, kilo verme motivasyonu açısından çok önemlidir. Araştırmalar, gıda alımını takip eden kişilerin, kilo verme ve uzun vadede kilo kontrolünde çok daha başarılı olduğunu göstermiştir. Gıda günlüğünü tutarken yediğiniz her şeyi atlamadan not almanız ve kayda geçmeniz gerekir. Duygularınızı da günlüğünüze yazabilirsiniz, böylece bazı durumlar karşısında nasıl önlemler ve çözümler üreteceğinize dair ipuçları elde edebilirsiniz. 4. KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN Kilo verme zorlu bir süreçtir, bu sebepten kendinizi motive etmek için tüm kendinizi ödüllendirin. Belirlediğiniz bir hedefe ulaştığınızda kendinize biraz kredi verin. Kendinizle gurur duyduğunuzda motivasyonunuz artacaktır. Örneğin, haftada dört gün egzersiz yapma hedefinize ulaştıysanız, arkadaşlarınızla eğlenceli bir gece geçirin. Ancak, uygun ödülleri seçmek önemlidir. Kendinizi yiyecekle ödüllendirmekten veya normalinde asla satın almayacağınız kadar pahalı ödüller almaktan kaçının.

REKLAM 5. HEDEFLERİNİZİ PAYLAŞIN Kilo verme hedefleriniz hakkında başkalarına bilgi vermek, sorumluluk almanıza yardımcı olacaktır. Yakın ailenize ve arkadaşlarınıza hedeflerinizi söyleyin ve hatta bunları sosyal medyada paylaşın. Hedeflerinizi paylaştığınız kişi sayısı arttıkça sorumluluğunuz da artacaktır. 6. MÜKEMMELLİYETÇİ OLMAYIN Kilo vermek için mükemmel olmanız gerekmez. "Tamamen ya da hiç" gibi bir yaklaşım hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olmayacaktır. Bir hata yaptığınızda kendinizi hırpalamaktan veya ceza vermekten kaçının. Bu gibi durumlar motivasyonunuzu bozacaktır. 7. YAPMAKTAN KEYİF ALACAĞINIZ EGZERSİZLERİ YAPIN Egzersiz yapmanın birçok farklı türü ve yolu vardır. Zevk alabileceğiniz farklı seçenekleri incelemek ve keşfetmek önemlidir. Nerede egzersiz yapmak istediğinize karar verin. İçeride mi yoksa dışarıda mı olmayı tercih edersiniz? Bir spor salonunda mı yoksa evinizin rahatlığında mı çalışmayı tercih edersiniz? Ayrıca, tek başınıza mı yoksa bir grupla mı egzersiz yapmayı tercih ederseniz. Grup sınıfları insanın motive olmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, grup derslerinden hoşlanmıyorsanız, kendi başınıza da egzersiz yapmanız iyi bir seçenektir.