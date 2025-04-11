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        Haberler DÃ¼nyadan ZatÃ¼rreden hayatÄ±nÄ± kaybeden Val Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedenine dair detaylar aÃ§Ä±klandÄ± - magazin haberleri

        Val Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedenine dair detaylar aÃ§Ä±klandÄ±

        1 Nisan'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼nlÃ¼ oyuncu Val Kilmer'Ä±n detaylÄ± Ã¶lÃ¼m raporu Ã§Ä±ktÄ±. Raporda; Kilmer'in uzun sÃ¼re tedavisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kanserin yeniden nÃ¼ksettiÄŸi belirtildi

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        GiriÅŸ: 11.04.2025 - 10:08 GÃ¼ncelleme: 11.04.2025 - 11:08
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        Ã–lÃ¼m nedeni aÃ§Ä±klandÄ±
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        'Top Gun', 'Batman', 'Aziz' ve 'KÄ±rmÄ±zÄ± Gezegen' gibi filmlerle tanÄ±nan ABD'li Ã¼nlÃ¼ oyuncu Val Kilmer, 1 Nisan'da hayatÄ±nÄ± kaybetti. 65 yaÅŸÄ±nda vefat eden Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedenine dair ayrÄ±ntÄ±lar, ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

        'Top Gun'

        Los Angeles saÄŸlÄ±k yetkililerinin Val Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼m belgesinde listelediÄŸi temel nedenler; 'akut hipoksemi solunum yetmezliÄŸi, kronik solunum yetmezliÄŸi ve dilin tabanÄ±nda skuamÃ¶z hÃ¼creli karsinom (dil kanseri)' olarak belirtildi. SkuamÃ¶z hÃ¼creli karsinom, gÄ±rtlak ve yutak da dÃ¢hil olmak Ã¼zere boÄŸazÄ± kaplayan ince, dÃ¼z hÃ¼crelerde geliÅŸen bir kanser tÃ¼rÃ¼ olarak biliniyor.

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        Val Kilmer'Ä±n 11 yÄ±l Ã¶nce gÄ±rtlak kanseriyle mÃ¼cadele ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ, oyuncu trakeostomi ameliyatÄ± olmuÅŸtu. Boynun Ã¶nÃ¼nden ve nefes borusuna delik aÃ§Ä±lmasÄ± ÅŸeklinde yapÄ±lan bu operasyon sonrasÄ±, Kilmer sesini kaybetmiÅŸti.

        ÃœnlÃ¼ oyuncu, 2020'de kanseri yendiÄŸini duyurmuÅŸtu ancak Ã¶lÃ¼m raporu hastalÄ±ÄŸÄ±n nÃ¼ksettiÄŸini gÃ¶steriyor. Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an diÄŸer faktÃ¶rler arasÄ±nda yetersiz beslenme ve nefes borusuyla cilt arasÄ±nda anormal bir iletiÅŸim olduÄŸunu gÃ¶steren olan 'trakeokÃ¼tanÃ¶z fistÃ¼l' sorunu da yer alÄ±yor.

        Ã–lÃ¼m nedeni tespitinin ardÄ±ndan Val Kilmer'in bedeninin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta Kilmer'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili sessizliÄŸini bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi. Oyuncunun Ã§ocuklarÄ±; Mercedes Kilmer (33) ile Jack Kilmer (29), 'OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ babamÄ±z' nitelendirmesi yaptÄ±klarÄ± babalarÄ±nÄ