Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 1,1 milyon kişiden dün itibariyle 1 milyon 863 bine çıktı. Yeni gelen ve borsa yatırımından habersiz küçük yatırımcının kulaktan dolma bilgilerle derinliği az veya halka açıklık oranı düşük olan kolay yönlendirilebilir şirket hisselerine yönelmesiyle bu şirketlerin hisse senetleri uçuşa geçti. Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan yönlendirilen 763 bin yeni yatırımcının devam eden akımı ile yüzde bin, 2 bin hatta 9 bin artan hisseleri gördük. Bu hisselere yatırım yapan küçük yatırımcıların hissenin sürekli yükselmesini arzu etmesi nedeniyle hisseler hakkında risklere dikkat çeken haber ve yorum yapılması tepki çekse de aynı şirketlerin bilançoları ile hisse senetlerinin hareketi arasındaki anormallik dile getirilmeyecek gibi değil.

ZARAR EDENLER YÜZDE 218 YÜKSELDİ

Çünkü Borsa İstanbul'da şirketlerin bilançoları ve hisse senetlerinin hareketleri neredeyse birbirine zıt hareket eder hale geldi. Yani zarar eden şirketin hissesi yükselirken kar eden şirketin hissesi ya düşüyor veya yükselemiyor. Rakamlar borsada oluşan tersliği öyle güzel ortaya koyuyor ki başka bir uyarı yapmaya, söz söylemeye gerek de kalmıyor. Borsa şirketlerinin açıkladığı yılın ilk yarısındaki bilonçolara bakıldığında toplam 16 milyar lira zarar eden 129 borsa şirketinin hisse değerlerinin pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldiği görülüyor. Zarar eden bu şirketlerden, 7 ayda yüzde 6.500 değer kazanan Taze Kuru, yüzde 2 binin üstünde yükselen Eminiş Ambalaj ve Uzertaş, yüzde bini aşan Artı Yatırım ve yüzde bine yaklaşan Bomonti Elektrik hisselerinin bu finansal sonuçlara rağmen nasıl yükseldiği şaşkınlık yaratıyor. Hem zarar eden hem de hisse senedi değer kazanan hisselerin içinde bulunan Çimentaş ve Ak Enerji gibi borsanın dişli ve köklü şirketlerinin ise halka açıklık oranını az olduğu yani bu nedenle hisselerinin kolay hareket ettirilebileceği dikkat çekiyor. Zarar eden şirketlerden sadece THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV'ın hisse değerinin olması gerektiği gibi düştüğünü aktaralım.

KAR EDENLER YÜZDE 4.7'DE KALDI

Borsanın geri kalan 253 şirketi yılın ilk 6 ayında 56 milyar lira kar etti. Aslında bu karın büyük bölümü ilk 20 şirketten geldi. Türkiye'nin devi banka ve büyük reel sektör şirketlerinden oluşan bu 20 şirket 40 milyar liralık kara karşın hisse senetleri 7 ayda ancak ortalama yüzde 4.7 yükselebildi. En çok kar eden 50 şirketin karı ise 51 milyar lira ve hisse senetlerinin ortalama değer kazancı ise yüzde 37 olarak hesaplandı. Pandemi nedeniyle küçük şirketlerin hisse senetlerine olan ilgi devam ederken ve bu hisseler de yükselişi sürdürürken uzmanlar küçük yatırımcıları pandemi kaynaklı yatırımcı akınının durması halinde bu hisselerin aynı hızla geri gelebileceği konusunda uyarıyor. Borsa aracı kurumları aracılığı ile bir yatırım danışmanlığı hizmeti alınarak karlı veya geleceği olan şirketlere yatırım yapılmasının tesadüfen borsaya gelmiş bu kitleye kazandıracağını ifade eden uzmanlar Borsa İstanbul'da yatırım yapılabilir çok sayıda geleceği parlak hisse senedi bulunduğuna işaret ediyor.

İŞTE O TABLO!

ZARAR ERENLERİN HİSSELERİ REKOR KIRDI

Mart - Ekim değişim (%) Piyasa değeri (milyon TL) Halka açıklık oranı (%) 2020/6 ay net kar (Milyon TL) Taze Kuru 6.552 446 29 (1,52) Eminiş Ambalaj 2.442 355 16 (1,39) Uzertaş Boya 2.061 363 11,84 (0,45) Artı Yatırım 1.763 160 73 (0,21) Bomonti Elektrik 915 224 20 (0,29) Kuştur 495 632 6,25 (0,73) Metemtur 481 178 47 (3,82) Altınyunus Çeşme 441 1.488 7 (8,81) Doğan Burda 421 467 18 (3,44) Avod Tarım 370 902 84 (2,29) Utopya Turizm 351 544 35 (34,06) CRFSA:IS 349 17.990 3 (181,12) Vakıf Yatırım 339 243 45 (0,37) Kervansaray Yat. 335 1.177 25 (248,36) Kiler GMYO 310 1.587 47 (4,70) Birko Mensucat 297 167 88 (4,55) Etiler İnci 296 145 39 (0,40) Başkent Çimento 290 1.539 6,26 (28,65) Lüks Kadife 274 370 16 (3,47) Ufuk 271 723 7 (14,97) Burçelik Vana 263 397 54 (0,65) Penguen Gıda 261 1.316 77 (17,80) Çimbeton 260 251 47 (8,28) Petrokent Turizm 254 705 8 (11,43) Akdeniz Yatırım 248 275 70 (3,58) Özerden Plastik 244 177 15 (0,82) Burçelik 240 181 53 (3,23) Sönmez Pamuklu 238 1.422 3 (1,10) Yibitaş İnşaat 234 1.485 4,79 (10,21) Orma Orman 234 413 11,3 (35,10) İzmir Tarım 214 116 48 (0,58) Pınar Su 213 365 31 (24,48) İhlas Gazete 212 1.494 36 (19,27) AVHOL:IS 197 121 45 (0,82) İttifak Holding 197 804 76 (1,76) İdealist GMYO 189 89 56 (0,48) Ditaş Doğan 173 322 30 (2,75) Çimentaş 149 3.056 2 (106,77) Viking Kağıt 148 313 21 (11,25) Formet Çelik 145 426 56 (6,31) Sekuro Plastik 140 162 40 (1,93) Olmuksan İp 138 2.595 7 (29,66) Söktaş 138 363 48 (60,83) TSKB GMYO 137 1.565 11 (45,15) Katmerciler 133 620 67 (22,63) Ak Enerji 129 1.772 25 (511,18) Yeşil Yat. Hol. 124 203 64 (0,57) Kardemir 122 1.408 65 (56,45) Kuyumcukent 120 244 95 (2,56) Türker Proje 117 719 25 (0,15) Konya Çimento 115 2.607 15 (6,85) Birlik Mensucat 115 43 97 (30,01) Anel Elektrik 115 693 28 (6,33) Yayla Enerji 110 216 71 (0,57) GSD Denizcilik 107 264 23 (14,54) Nurol GMYD 107 2.183 20 (141,34) Metro Petrol 104 312 49 (9,22) Ayen Enerji 103 1.848 14 (49,00) Hürriyet Gazete 102 1.314 21 (47,44) Milpa 98 1.169 18 (0,60) Silverline Endüstri 97 206 45 (1,20) Afyon Çimento 96 1.820 46 (8,08) Sinpaş GMYO 96 2.087 31 (456,84) İzmir Demirçelik 94 7.620 16 (458,85) Avrasya Petrol Tur. 90 154 64 (0,06) Migros 89 7.604 36 (290,68) Yapı Kredi GMYO 88 195 45 (0,38) Doğusan 87 115 44 (1,75) Pera GMYO 85 165 100 (2,03) Menderes Tekstil 80 843 46 (120,54) Ostim End. Yat. 77 307 83 (1,35) Demisaş Döküm 75 342 51 (9,48) Royal Halı 74 221 29 (3,34) Batı Söke 74 884 25 (172,30) Odaş Elektrik 70 2.094 73 (226,88) Doğuş GMYO 70 3.294 5 (124,28) Tümosan 68 1.197 29 (2,74) Adese Alışveriş 66 645 93 (16,81) İhlas Yayın Holding 64 644 74 (20,36) Yeşil GYO 63 256 83 (114,72) Global Yatırım Hol. 61 1.884 39 (343,73) Garanti Yatırım 60 94 96 (0,12) Akın Tekstil 60 547 18 (5,81) Torunlar GYO 58 4.260 21 (267,81) Edip İplik 58 211 42 (72,25) Flap Kongre 58 196 85 (0,23) Karsan 55 2.754 32 (7,48) Turcas Petrol 51 1.306 28 (137,41) Tuğçelik 48 245 53 (1,17) Atakule GMYO 48 624 16 (2,86) Senkron Güvenlik 47 28 86 (1,25) Hatay Tekstil 46 289 47 (4,48) Borusan 46 2.216 17 (21,72) Net Holding 43 1.635 32 (235,60) Özderici GYO 41 608 49 (5,71) Derimod 39 297 27 (0,25) Çelik Halat 39 210 25 (11,59) Desa 37 342 22 (4,73) Banvit 36 2.561 8 (50,72) Bossa 36 791 14 (16,22) Anadolu Isuzu 36 1.389 16 (32,24) Teknosa 35 999 40 (46,73) Doğtaş Kelebek 35 729 57 (18,46) Good Year 34 1.628 23 (2,37) Bagfaş 33 837 58 (39,37) Rhea Girişim 33 115 87 (1,90) Döktaş 32 3.898 6 (10,93) Duran Doğan 31 377 35 (11,97) Sanel Mühendislik 30 67 99 (3,94) Tak-Art Tur. 27 534 57 (46,26) Aksu Enerji 24 208 69 (3,48) ISGYO:IS 23 2.004 43 (11,91) Batı Çimento 22 743 20 (218,82) AGHOL:IS 19 4.773 34 (379,39) Vakko 17 1.013 12 (30,94) Akfen GMYO 15 764 24 (203,43) Akiş GMYO 15 1.991 38 (213,32) Aygaz 13 3.762 24 (185,60) Ata GMYO 5 93 64 (3,47) Çelebi Havayolları 5 2.036 12 (150,70) Reysaş -4 950 47 (49,20) THY -9 14.863 50 (4.257,00) Denizli Cam -12 100 28 (0,51) Pegasus -12 4.892 36 (1.328,60) TAV Havalimanı -18 5.645 40 (1.066,18) Tüpraş -20 20.334 49 (2.411,38) Mavi Giyim -28 1.925 73 (58,34) Reysaş GMYO -37 1.257 38 (35,32) Hub Girişim -39 538 84 (1,11) Ortalama 218 (15.893,93)