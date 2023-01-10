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Haberler Magazin Zara: Hediyeler bana değil çocuklara gelsin - Magazin haberleri

Zara: Hediyeler bana değil çocuklara gelsin

Zara, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine UNICEF'e bağış yapılmasını istedi. Şarkıcı, "Bana dünyanın en değerli hediyelerinden birini verebilirsiniz: bir çocuğun gülümsemesi..." dedi

Giriş: 10.01.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Zara: Hediyeler bana değil çocuklara gelsin - Magazin haberleri
"Hediyeler bana değil çocuklara gelsin"
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Şarkıcı Zara, 15 Ocak'ta 46 yaşına basacak. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine UNICEF'e bağış yapmasını isteyen Zara, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan şarkıcı, "Günaydın... Her çocuğun gülümsediği bir dünyanın hayalinden daha güzel bir hediye düşünemiyorum. Bu hayalime katılmak isterseniz, çocuklar için UNICEF'e bağış yaparak, bana dünyanın en değerli hediyelerinden birini verebilirsiniz: bir çocuğun gülümsemesi... Şimdiden sonsuz teşekkürler..." şeklinde konuştu.

GİZEMLİ ARKADAŞ

Öte yandan Zara, geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Zara'nın yanında eski dansöz Tanyeli de vardı. Birlikte objektiflere poz veren ikili, "Sohbet ettik, yemek yedik" açıklamasını yapmıştı.

Zara'nın yanında mekandan beraber çıktığı ancak objektiflere poz vermek istemeyen gizemli bir erkek arkadaşı da yer almıştı.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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