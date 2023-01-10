"Hediyeler bana değil çocuklara gelsin"

Zara: Hediyeler bana değil çocuklara gelsin - Magazin haberleri

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Şarkıcı Zara, 15 Ocak'ta 46 yaşına basacak. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine UNICEF'e bağış yapmasını isteyen Zara, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan şarkıcı, "Günaydın... Her çocuğun gülümsediği bir dünyanın hayalinden daha güzel bir hediye düşünemiyorum. Bu hayalime katılmak isterseniz, çocuklar için UNICEF'e bağış yaparak, bana dünyanın en değerli hediyelerinden birini verebilirsiniz: bir çocuğun gülümsemesi... Şimdiden sonsuz teşekkürler..." şeklinde konuştu.

GİZEMLİ ARKADAŞ Öte yandan Zara, geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Zara'nın yanında eski dansöz Tanyeli de vardı. Birlikte objektiflere poz veren ikili, "Sohbet ettik, yemek yedik" açıklamasını yapmıştı. Zara'nın yanında mekandan beraber çıktığı ancak objektiflere poz vermek istemeyen gizemli bir erkek arkadaşı da yer almıştı. Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram ZARA'NIN GİZEMLİ ARKADAŞI Şarkıcı Zara, önceki gün Etiler'...

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