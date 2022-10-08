Zara'nın gizemli arkadaşı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Zara'nın yanında eski dansöz Tanyeli de vardı. Birlikte objektiflere poz veren ikili, "Sohbet ettik, yemek yedik" açıklamasını yaptı.

Zara'nın yanında mekandan beraber çıktığı ancak objektiflere poz vermek istemeyen gizemli bir erkek arkadaşı da vardı.