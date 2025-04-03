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        Haberler Gündem Çevre Zara'da tarlalar su altında kaldı | Son dakika haberleri

        Zara'da tarım arazileri su altında kaldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak yağış, su taşkınlarını beraberinde getirdi. Taşkın sebebiyle bazı tarım arazileri su altında kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:05
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        Zara'da tarlalar su altında kaldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkeze bağlı Üngür, Yarımkaya, Mahmutağa Çiftliği köyleri ile Kırıklı mezrasında sağanak yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarından dolayı bazı ekili tarım arazileri zarar gördü.

        Arazileri hasar gören çiftçiler, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

        Taşkın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, küresel ısınmaya bağlı doğal felaketlerin önüne geçebilmek için tarım sigortası yaptırılmasının önemini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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