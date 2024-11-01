Zara'da çevreye duyarlı esnaflara plaket

Sivas'ın Zara ilçesi Kızılırmak Mahallesi Muhtarı Yusuf İhsan Mutlu, her ayın ilk haftası mahallesinde iş yerinin çevresini temiz tutan bir esnafa ayın çevreci esnafı plaketi veriyor.

Muhtar Mutlu, yaptığı açıklamada, haziran ayında başlattığı uygulamayı devam ettirdiğini söyledi. Amacının mahalle sakinlerinin çevresine karşı duyarlılığını artırmak olduğunu belirten Mutlu, "Hijyene önem veren esnaflarımıza değer verdiğimizi göstermek, onların bu hassasiyetlerine destek olmak istedik" dedi.

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Mutlu, muhtar azalarıyla aylık yaptıkları gözlemleme ve değerlendirmeler neticesinde her ay bir esnafa üzerinde "Çevreye duyarlılığınız ve işyerinizin çevresini temiz tuttuğunuz için teşekkür ederiz" yazılı plaket ve fincan seti hediye ettiklerini belirtti.