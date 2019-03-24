Oyunculuğuyla da kendinden söz ettiren Zara, sürprizi olduğunu ve bu büyük sürpriz için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Zara, projelerini şöyle anlattı:



Çok sevdiğim iki firmada iki ayrı proje geldi. İkisini de çok seviyorum. İki hikayede İstanbul’da gerçekleşiyor. İki hikayeden biri mutlaka olacak. Çok heyecanlıyım şu an. Hangisi olacak onu da bilmiyorum. Senaryolarını okumaktan gözlerim bozulmuş durumda. Bir yandan da tiyatro hocamla çalışmalarımız devam ediyor. Senaryoları seçerken beni yürekten etkilemesi lazım çünkü ben etkilenirsem herkes etkilenir. Buna değer veriyorum. Repertuvar yaparken de buna dikkat ederim. Seçtiğim eserlerin halk tarafından gerçekten sevildiğini görüyorum. Bu anlamda kendime güveniyorum. Hem beyaz perdede olmak, hem de ekranda olmak.





Dizilerdeki yoğun tempoyla çalışmanın zor olmayacağını söyleyen sanatçı, bu işe bilerek girdiğini, sahne ve müziğin birinci, sinema ve dizinin de ikinci aşkı olduğunu söyledi.Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacak olan Zara, duygularını, "Yurt dışında güzel ülkemin tınılarını oradaki yaşayan Türklerle ve yabancılarla paylaşmaya alıştım. Çok iyi geliyor, çok mutlu oluyorum. Oraya gitmeden önce biletlerin hepsinin tükendiğini öğreniyoruz. Bir sanatçının yaşayabileceği en büyük, en muhteşem duyguyu yaşıyorum. Bu çağ benim için ustalık devresi" şeklinde ifade etti.