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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!

        Hakkari-Çukurca kara yolundan Zap Suyu'na düşen otomobildeki sürücü 31 yaşındaki Cihat Yıldız ile matematik öğretmeni olan eşi 30 yaşındaki Ayşe Koç Yıldız, çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ayşe öğretmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 07:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:32
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        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
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        Hakkari'de yürek yakan kaza, dün saat 16.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi.

        KARI KOCA ZAP SUYU'NA KAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre Denizli nüfusuna kayıtlı Cihat Yıldız (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız (30), suya kapıldı.

        VATANDAŞLAR ÇİFTİ SUDAN ÇIKARDI

        Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        AYŞE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Vatandaşlar tarafından eşiyle birlikte yaralı olarak sudan çıkarılan Ayşe Koç Yıldız), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        MATEMATİK ÖĞRETMENİYDİ

        Yıldız'ın, Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

        EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Araçtan yaralı olarak kurtulan Yıldız'ın eşi polis memuru Cihat Yıldız'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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        #Hakkari
        #Son dakika haberler
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