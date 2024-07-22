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        Haberler Gündem Güncel Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu | Son dakika haberleri

        Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, düştüğü Zap Suyu'nda akıntıya kapılan güvenlik korucusu boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:19
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        Zap Suyu'na kapılan korucu boğuldu
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        Çukurca'da görevli güvenlik korucusu, Hakkari-Çukurca kara yolunun 25. kilometresindeki Aslankapan mevkisinde, dengesini kaybederek Zap Suyu'na düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu güvenlik korucusunun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderilirken acı haberi alan korucunun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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        #Hakkari
        #Zap Suyu
        #boğulma
        #güvenlik korucusu
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