Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, düştüğü Zap Suyu'nda akıntıya kapılan güvenlik korucusu boğuldu.
Çukurca'da görevli güvenlik korucusu, Hakkari-Çukurca kara yolunun 25. kilometresindeki Aslankapan mevkisinde, dengesini kaybederek Zap Suyu'na düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu güvenlik korucusunun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderilirken acı haberi alan korucunun ailesi gözyaşlarına boğuldu.