Zaniolo yine dikiş tutturamadı: Opsiyonu kullanılmayacak!

Seri A ekibi Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu bir türlü istikrarı yakalayamadı. Corriere dello Sport gazetesi, Roma maçında gördüğü kırmızı karttan sonra Zaniolo'nun, Fiorentina'daki kariyerinin sona geldiğini öne sürdü.

Geçen sezonu İngiltere'de Aston Villa'da geçiren Zaniolo, Premier Lig'de sadece 9 kez on birde sahaya çıkmıştı. 8 Şubat 2023'te 15 milyon avro bonservis bedeliyle Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan oyuncu, sarı kırmızılı takıma ise 11 maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'la 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.