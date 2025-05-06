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        Haberler Spor Futbol Zaniolo yine dikiş tutturamadı: Opsiyonu kullanılmayacak! - Futbol Haberleri

        Zaniolo yine dikiş tutturamadı: Opsiyonu kullanılmayacak!

        Galatasaray'ın son olarak Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo gittiği takımlarda dikiş tutturmakta zorlanıyor. İtalyan basınına göre, Fiorentina 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:26
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        Zaniolo yine dikiş tutturamadı!
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        Seri A ekibi Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu bir türlü istikrarı yakalayamadı. Corriere dello Sport gazetesi, Roma maçında gördüğü kırmızı karttan sonra Zaniolo'nun, Fiorentina'daki kariyerinin sona geldiğini öne sürdü.

        İtalyan basınına göre Fiorentina yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Zaniolo Galatasaray'a dönecek. Roma karşılaşmasında 61. dakikada oyuna giren orta saha oyuncusu 90+6'da direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

        Fiorentina'da 12 maçta şans bulan Zaniolo gol veya asist sevinci yaşayamadı. Sezonun ilk yarısında Atalanta forması giyen İtalyan futbolcu, mavi siyahlı ekipte 23 maçta 3 gol 3 asist üretti.

        Geçen sezonu İngiltere'de Aston Villa'da geçiren Zaniolo, Premier Lig'de sadece 9 kez on birde sahaya çıkmıştı. 8 Şubat 2023'te 15 milyon avro bonservis bedeliyle Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan oyuncu, sarı kırmızılı takıma ise 11 maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı.

        Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'la 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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