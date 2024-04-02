Zaniolo'nun menajeriden açıklama: Zamanı var!

"KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN ZAMANI VAR"

Zaniolo'nun İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğine vurgu yapan menajer, "Kendini kanıtlaması için hala zamanı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.