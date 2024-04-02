Zaniolo'nun menajeriden açıklama: Zamanı var!
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu
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Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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"EURO 2024'E GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR"
İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Claudio Vigorelli, "Nicolo, EURO 2024'e gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier League'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.
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"KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN ZAMANI VAR"
Zaniolo'nun İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğine vurgu yapan menajer, "Kendini kanıtlaması için hala zamanı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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Bu sezon İngiltere Premier League'de 7'si ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Zaniolo, 2 gol katkısı verdi.
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24 yaşındaki İtalyan oyuncunun Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.
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