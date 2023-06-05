İspanyol AS: "Ezeli rakibin önünde parti"
İspanyol AS "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi. Goller, Mauro Icardi ve duble yapan Zaniolo'dan geldi. Okan Buruk'un adamları son zamanlarda 2018/2019'dan beri şampiyon değildi ve Mauro Icardi kilit oyuncuydu: 22 gol attı. Galatasaray 85 puana sahip, Fenerbahçe'den sekiz puan fazla ve son gün her iki takım da takvimdeki rakipleri deprem faciasının ardından çekildikleri için otomatik olarak üçer puana sahip olacak. Galatasaray taraftarları, İspanyol esintileri de taşıyan kupayı ülke genelinde sokaklarda kutladı. 83. dakikada sahaya çıkan Juan Mata, maçın ardından kazanamadığı şampiyonluk koleksiyonunu tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.