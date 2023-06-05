La Gazzetta dello Sport: "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

"İstanbul derbisinde Zaniolo şovu: Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı." başlığını kullandı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Eski Romalı Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Mauro Icardi de gol attı ve Ankaragücü'ne karşı belirleyici olmasının ardından ligde 22 gol olmak üzere toplam 24 gol atarak sezonu tamamladı. Zaniolo, çok sıkıntılı bir sezonun ardından iki hafta önce İstanbulspor maçında aldığı kırmızı kartı telafi ederek aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı. Zaniolo üçüncü golde olduğu gibi yakın direğe korkunç bir şut attı. Bu Zaniolo'nun en iyi görüntüsü değil. Bazı fiziksel zorluklar onu engelliyor."