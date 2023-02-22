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Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan'ın babasına imzalı forma

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo, baba Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti.

Giriş: 22.02.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan'ın babasına imzalı forma
AA

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya’da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti." ifadeleri yer aldı.

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