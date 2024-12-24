Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI STAJYER MAAŞI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Üniversite, lise stajyer ücreti kaç TL oldu?

        Stajyer maaşı ne kadar 2025? Üniversite, lise stajyer ücreti kaç TL oldu?

        Zamlı stajyer maaşı 2025 asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni rakamın netleşmesiyle birlikte 2025 stajyer maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen stajyer ücreti asgari ücret artış oranı kadar yükseldi. Peki, yeni stajyer maaşı 2025 ne kadar oldu, kaç TL? İşte, üniversite ve lise stajyer ücreti hesaplaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Asgari ücret zammı 2025 son dakika belli oldu. Yapılan artışla 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret rakamıyla birçok kalemde tutarlar değişti. Üniversite, lise stajyer maaşları da değişen tutarlar arasında yer aldı. Peki, yeni stajyer maaşı 2025 ne kadar oldu? Üniversite ve lise stajyer ücreti kaç TL zamlandı? İşte, 2025 Zamlı stajyer maaşı ve konu hakkında detaylar...

        • 2

          2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı.

        • 3

          2025 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Asgari ücretin açıklanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazandı. Stajyer maaşı 5 bin 100.64 TL’den 6 bin 630.83 TL'ye çıktı.

        • 4

          STAJYER MAAŞI HESAPLAMA

          Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Habertürk Anasayfa