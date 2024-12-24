Stajyer maaşı ne kadar 2025? Üniversite, lise stajyer ücreti kaç TL oldu?
Zamlı stajyer maaşı 2025 asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni rakamın netleşmesiyle birlikte 2025 stajyer maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen stajyer ücreti asgari ücret artış oranı kadar yükseldi. Peki, yeni stajyer maaşı 2025 ne kadar oldu, kaç TL? İşte, üniversite ve lise stajyer ücreti hesaplaması...
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Asgari ücret zammı 2025 son dakika belli oldu. Yapılan artışla 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret rakamıyla birçok kalemde tutarlar değişti. Üniversite, lise stajyer maaşları da değişen tutarlar arasında yer aldı. Peki, yeni stajyer maaşı 2025 ne kadar oldu? Üniversite ve lise stajyer ücreti kaç TL zamlandı? İşte, 2025 Zamlı stajyer maaşı ve konu hakkında detaylar...
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı.
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2025 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Asgari ücretin açıklanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazandı. Stajyer maaşı 5 bin 100.64 TL’den 6 bin 630.83 TL'ye çıktı.
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STAJYER MAAŞI HESAPLAMA
Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.
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