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Zamlı polis maaşları listesi 2022: Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Güncel polis maaşları

Güncel polis maaşları

Zamlı güncel polis maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında maaşlar kademelere göre değişiklik gösteriyor. 2022 polis maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile artış gösterirken en düşük ve en yüksek polis maaşları değişti. İşte, 2022 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşları...

08.08.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Zamlı polis maaşları, emekli ve memur zammının ardından belli oldu. Binlerce polis memuru, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 41,85 oranında zam aldı. Temmuz zammının ardından en düşük ve en yüksek polis maaşlarında da artış gözlemlendi. İşte, 2022 kıdemli ve kıdemsiz güncel polis memuru maaşları listesi...

  • TEMMUZ ZAMMI İLE 2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Polis maaşları Temmuz zammı ardından belli oldu. Enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranı Haziran'da aylık 4,95 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 78,6 oldu.

    Ocak 2022 tarihinde 9.706 TL olan polis maaşı Temmuz zammı sonrasında 13.747 TL oldu.

  • BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR ARTTI?

    Temmuz ayında uygulanan yüzde 41,85 oranındaki zammının ardından Başkomiserlerin maaşları ise 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi.

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