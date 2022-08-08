Güncel polis maaşları

Zamlı polis maaşları, emekli ve memur zammının ardından belli oldu. Binlerce polis memuru, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 41,85 oranında zam aldı. Temmuz zammının ardından en düşük ve en yüksek polis maaşlarında da artış gözlemlendi. İşte, 2022 kıdemli ve kıdemsiz güncel polis memuru maaşları listesi...