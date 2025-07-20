MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 15'inde almaya başlıyor.

Temmuz ayının 3'ünde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisi için ortaya çıkan maaş zammı yüzde 15,57 oldu. Memurlar ayın başından itibaren maaş aldıkları için maaşlarını zamsız şekilde çektiler. 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise tüm memurların gündeminde. Ödeme takvimi SGK'nın açıklayacağı takvimle belli olacak. Polis, öğretmen ve doktor gibi kamu kurumlarında görev alan pek çok devlet memuru 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı alacak.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.