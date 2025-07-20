Zamlı memur maaş farkı ödeme takvimi: Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, 14 günlük memur zam farkı yattı mı?
Temmuz memur ve emekli zam oranı belli olduktan sonra gözler zamlı memur maaş farkının ödeneceği tarihe çevrildi. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan %15,57 oranındaki maaş zammı yapılmıştı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar. Peki Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, 14 günlük memur zam farkı yattı mı? İşte 2025 Temmuz memur zam farkı ödeme takvimi
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2025 Temmuz memur zam farkı ödeme takvimi araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Emekli ve memur zamlarının belli olmasının ardından, memur maaş farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Memur maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı memur maaşları hangi tarihte ödenecek?
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MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 15'inde almaya başlıyor.
Temmuz ayının 3'ünde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisi için ortaya çıkan maaş zammı yüzde 15,57 oldu. Memurlar ayın başından itibaren maaş aldıkları için maaşlarını zamsız şekilde çektiler. 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise tüm memurların gündeminde. Ödeme takvimi SGK'nın açıklayacağı takvimle belli olacak. Polis, öğretmen ve doktor gibi kamu kurumlarında görev alan pek çok devlet memuru 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı alacak.
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.
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En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek.