IMEI kayıt ücreti 2026: Yeniden değerleme oranı ile zamlı yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak, kaç TL?
Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2026 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak hesaplandı. Buna göre yeni yılda yurt dışı telefon kayıt ücreti yüzde 25,49 oranında artacak. Bu gelişme sonrası yurt dışından cep telefonu getirmek isteyenler zamlı IMEI kayıt ücretini merak ediyor. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu. Yeni yılda IMEI kayıt ücreti yeniden değerleme oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, kaç TL? İşte zamlı yurt dışı telefon kayıt ücreti…
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu.
Buna göre, 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak.
Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti yeniden değerleme oranında artacak.
2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ BELLİ OLDU! YURT DIŞI TELEFON HARCI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti yeniden değerleme oranında yükselecek.
Buna göre IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.
Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.
YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
2015 yılı 131.50 TL
2018 Kasım 500 TL
2019 Temmuz Bin 500 TL
2020 yılı 1 bin 838.70 TL
2021 yılı 2 bin 6.20 TL
2022 yılı 2 bin 732.40 TL
2023 yılı 6 bin 91.30 TL
2023 Temmuz 20 bin TL
2024 yılı 31 bin 692 TL
2025 yılı 45 bin 614 TL
VERGİ VE HARÇALARA YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA ZAM GELEBİLİR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Bakan Şimşek, bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu belirtti.
Şimşek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.
Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."