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        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harçların yüzde 50 oranında artırılması üzerine belirlenen yeni tutarlar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 08:35
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"yle yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden alınacak harç tutarları belli oldu.

        Buna göre, mahkeme başvurma harcı 123,6 lira ile 2 bin 220,6 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı 269,85 lira, maktu iflas harcı da 444,6 lira oldu.

        Ticari işletmeler için kayıt ve tescil harçları da 388,2 lira ile 13 bin 32 lira arasında, maktu noter harçları da 13,95 lira ile 2 bin 881,8 lira arasında değişen tutarlarda alınacak.

        Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 2,27 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

        PASAPORT VE VİZE HARÇLARI

        Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için 1034,55 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1512,45 lira, 2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469,15 lira, 3 yıl süreliler için 3 bin 507,75 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 4 bin 943,25 lira olarak belirlendi.

        Giriş vize harçları da tek giriş için 3 bin 546,3 lira, müteaddit giriş için 11 bin 578,05 lira oldu. Transit vize tutarları ise tek transit için 3 bin 456,3, çift transit için 6 bin 934,95 olarak alınacak.

        Yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri ise 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 4 bin 635,3 lira, süresiz ve bağımsız çalışma izin belgeleri için ise 46 bin 371,75 lira olarak uygulanacak.

        Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira olurken, sürücü belgesi harçlarında değişiklik yapılmadı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni harç tutarları:

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