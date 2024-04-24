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        Haberler Yaşam Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu

        Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı, ziyaretçilere doğal güzellikler arasında kano yapma imkanı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:33
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          Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Böke Mahallesi'nde ağaçların arasından kuş cıvıltıları eşliğinde akan Zamantı Irmağı, kano yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu.

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          Çevre illerden ziyaretçilerin de geldiği ırmak, doğal parkuruyla kano tutkunlarını ağırlıyor.

        • 3

          Kano ve kürek sörfü olarak da bilinen sup (Stand Up Paddle) board eğitmeni İbrahim Köse, kano yapmak için vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyledi.

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          Kano için parkurun elverişli olduğunu belirten Köse, "Şu an burada iki rotamız var. Irmak stabil akıyor. Kano sporu ve sup için çok uygun. Rotalarımızın biri 5 kilometre uzunluğunda ve bir saat sürüyor.

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          Doğanın içinde ve kuş sesleri arasında güzel bir etkinlik oluyor. Diğer rota ise 11 kilometre. Orası uzun sürüyor ama çok keyifli. Gerçekten hiç aklınıza gelmeyecek kuşları, doğal güzellikleri görebiliyorsunuz" dedi.

        • 6

          Köse, Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların bölgeye geldiğini, geçen yıl aralarında yabancıların da bulunduğu sporcuların Zamantı Irmağı'nda kano yaptığını dile getirdi.

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          Köse, "Şu an başlangıç olarak 6-7 kano aynı anda çıkabiliyoruz. Yaklaşık 35-40 kişiye günlük hizmet verebiliriz. Bu zamanla daha da artacak" dedi.

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          Faaliyete katılan Fatma Cankı da böyle bir etkinliğin Kayseri'de yapıldığını sosyal medyada gördüğünü söyledi.

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          Doğanın içinde kano yaparak keyifli zaman geçirdiklerini aktaran Cankı, "Buranın çok güzel ortamı var. Hem piknik hem de kano yaptık. Güzel zaman geçirdik.

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          Ailece zaman geçirilebilecek bir yer. Parkur uzun ve güzeldi. Çok memnun kaldım. Daha uzun bir parkur varmış. Bir sonrakinde onu yapmak istiyoruz. Keyifliydi ve her yaştan insana tavsiye ediyorum" diye konuştu. Şeyda Akdoğan da Kayseri'de bu tarz etkinliklerin yapılmasından mutlu olduklarını, güzel bir parkurda eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.

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          Mehmet Emin Akkoca da güzel bir deneyim yaşadıklarına dikkati çekerek, "Herkese tavsiye ederim. Güvenilir bir yer. Irmak çok derin değil, debisi az. Herkesin gelip bu deneyimi yaşaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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