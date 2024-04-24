Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu

Ailece zaman geçirilebilecek bir yer. Parkur uzun ve güzeldi. Çok memnun kaldım. Daha uzun bir parkur varmış. Bir sonrakinde onu yapmak istiyoruz. Keyifliydi ve her yaştan insana tavsiye ediyorum" diye konuştu. Şeyda Akdoğan da Kayseri'de bu tarz etkinliklerin yapılmasından mutlu olduklarını, güzel bir parkurda eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.