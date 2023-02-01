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Zamandan tasarruf yine işe gidiyor: Evden çalışma araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

COVID-19 pandemisi, çoğu insanı uzun zamandır var olan ama adını yeni duyduğumuz bir çalışma sistemi ile tanıştırdı: Evden çalışma sistemi. Özellikle evden işe, işten eve tempoda zamandan tasarruf konusunda büyük kolaylıklar sağlayan bu sistemi kimi firmalar normalleşme ile terk etti, kimileri ise sürdürmeye devam etti. Peki ülke ülke zamandan nasıl tasarruf edildi ve bu tasarruf edilen zaman neye harcandı?

Giriş: 01.02.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Zamandan tasarruf yine işe gidiyor: Uzaktan çalışma araştırmasında Türkiye detayı -Öne çıkan haberler
Zamandan tasarruf yine işe gidiyor
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COVID-19 pandemisi, evden çalışma sistemini tüm dünyada yaygın hale getirdi. Pandeminin neden olduğu evden çalışmaya geçiş ise özellikle işe gidip gelme süresinden büyük tasarruflara yol açtı.

Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) 27 ülkeyi kapsayan 'Evden Çalışırken Zaman Tasarrufu' başlıklı araştırmasında bu süreçte ülke ülke işe gitme sürelerinde kadar tasarruf edildiğini inceledi.

Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls ve Pablo Zarate'in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, 27 ülkenin ortalamasında evden çalışıldığında günlük zaman tasarrufu 72 dakika oldu.

G&ouml;rsel: Unsplash
Görsel: Unsplash

Araştırmada aman tasarrufunun en fazla olduğu ülke Çin, Japonya ve Hindistan oldu. Çin'de günlük zaman tasarrufu 102 dakika, Çin'de 100 dakika ve Hindistan'da 99 dakika olarak görüldü. En az zaman tasarrufu ise 51 dakika ile Sırbistan, 54 dakika ile Polonya ve 55 dakika ile ABD'de gerçekleşti.

TASARRUF EDİLEN ZAMANIN YÜZDE 39'U YİNE İŞE GİDİYOR

Türkiye'de ise zaman tasarrufu 69 dakika ile ortalamanın altında yer aldı. Ancak araştırmaya göre Türkiye'de tasarruf edilen zamanın yüzde 39'u yine işe ayrılıyor.

Kişilerin kendine ve bakıma ayırdığı süre ise yüzde 12'de kaldı.

G&ouml;rsel: Unsplash
Görsel: Unsplash

Araştırmaya dahil olanlar zaman tasarruflarının yüzde 40'ını birincil ve ikincil işlerine, yüzde 34'ünü
boş zamanlara ve yüzde 11'ini ise bakım faaliyetlerine ayırdıklarını ifade etti.

* Haberin görseli Shutterstock, Unsplash ve Pixabay'den servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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