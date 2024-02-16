Zaman algınızı sorgulamanıza neden olabilecek tarihsel gerçekler

STAR WARS FİLMİ SON GİYOTİN İNFAZIYLA AYNI YILDA SERGİLENDİ

Giyotinle idam, büyük ölçüde 1700'lerin sonlarında Fransız İhtilali sırasında faaliyet gösteren terör hükümdarlığı ile ilişkilendirilir. İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) filmi 25 Mayıs 1977'de gösterime girdi ve aynı yıl Hamida Djandoubi adında bir adam, genç bir kadına işkence yaptığı gerekçesiyle giyotinle başı kesilerek öldürüldü. Fransa'da bu şekilde idam edilen son kişi oydu.

1977 yılında yayınlanan bu fotoğrafta bilimkurgu içerikli "Yıldız Savaşları" filminden bir sahnede soldan sağa Han Solo rolünde Harrison Ford, Prenses Leia Organa rolünde Carrie Fisher ve Luke Skywalker rolünde Mark Hamill görülüyor. Kaynak: AP