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        Zam kavgasında kiracısını vurdu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dükkan sahibi, kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:26
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        Zam kavgasında kiracısını vurdu
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        Yüksek kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi-kiracı kavgalarından biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı.

        Yarımca Sanayi Sitesi’nde kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu.

        DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

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        Z.T.'nin 2009 yılında araç park meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten hüküm giydiği, yakın zamanda da tahliye olduğu bildirildi.

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