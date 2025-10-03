EuroLeague’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, ligdeki ikinci maçında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in güncel formatında Zalgiris ile 28 kez karşılaştı. Bu maçların 19’undan galip ayrıldı. Şimdi tüm gözler iki takımın 29. maçına çevrildi. Basketbolseverler Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Zalgiris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?