        Zalgiris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague 2. hafta! Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Zalgiris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2025-2026 sezonu ikinci maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Ligdeki ilk maçında Paris Basketbol'u 96-77 ile geçen sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Fenerbahçe Beko bu maçta iki oyuncusundan yararlanamayacak. Arturs Zagars ile Scottie Wilbekin Zalgiris karşısında forma giyemeyecek. Peki, Zalgiris - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati.

        Giriş: 03.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:51
        • 1

          EuroLeague’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, ligdeki ikinci maçında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in güncel formatında Zalgiris ile 28 kez karşılaştı. Bu maçların 19’undan galip ayrıldı. Şimdi tüm gözler iki takımın 29. maçına çevrildi. Basketbolseverler Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Zalgiris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Zalgiris - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 3 Ekim 2025 Cuma bugün saat 20:00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

        • 4

          SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

          Fenerbahçe, bu maçta 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Arturs Zagars ile sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin Zalgiris karşısında forma giyemeyecek.

        • 5

          İKİ TAKIMDA SON DURUM

          Sarı- lacivertli temsilcimiz, EuroLeague’deki ilk maçını 1 Ekim Çarşamba günü kendi evinde konuk ettiği Paris Basketbol ile gerçekleştirmiş ve 96-77 ile kazanan taraf olmuştu.

          Rakip takım Zalgiris Kaunas, EuroLeague’deki ilk maçında 1 Ekim Çarşamba günü Monaco’ya konuk oldu. Fransız temsilcisini 84-89 mağlup etti. Bu karşılaşmada Zalgiris’te Moses Wright 21, Nigel Williams-Goss 14, Maodo Lo 11 sayı ile maçın öne çıkan isimleri oldu.

