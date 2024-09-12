Zalewski'de kritik toplantı! Kutlamaya başladı ama...
Sol tarafı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların teklifini ve Roma'nın taleplerini yazarken; 22 yaşındaki oyuncunun kutlama yaptığını iddia etti. İşte tüm gelişmeler...
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Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'ın Nicola Zalewski ısrarı sürüyor.
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Sarı-kırmızılı yöneticiler, Roma ile görüşmeleri tamamlamak için İtalya'ya giderken; flaş bir gelişme yaşandı.
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KUTLAMAYA ÇIKTI
Corriere Dello Sport'un haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra arkadaş grubuyla kutlama yemeğine çıktı.
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Genç yıldız burada Roma ile G.Saray'ın henüz anlaşma zemini sağlamadığını öğrendi.
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G.SARAY'IN TEKLİFİ...
G.Saray 5 milyon Euro + bonuslarla Roma'nın kapısını çaldığı ve bu teklifin Çizme ekibinin CEO'su Lina Souloukou tarafından düşük bulunduğu kaydedildi.
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Souloukou ayrıca 22 yaşındaki oyuncu Zalewski'den de primlerinden vazgeçmesini talep ettiği öğrenildi.
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KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Sarı-kırmızılı yöneticiler, başkentte Souloukou ve sportif direktör Ghisolfi'nin katılımıyla bugün yeni bir toplantı gerçekleştirecek.
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Souloukou'nun, Cimbom'dan bonusları azaltıp bonservisin arttırılmasını isteyeceği iddia edildi.
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MAAŞI 2 MİLYON EURO
Yöneticilerin Zalewski'yle yıllık net 2 milyon Euro'da anlaştığı ve dönüş uçuşunun ertelendiği belirtildi.
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İki takım Zalewski konusunda anlaşamazsa Çizme ekibinin Polonyalı oyuncunun sözleşmesini yenilemek isteyeceği haberin detaylarında yer aldı.
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2025 yazında mukavelesi sona erecek Zalewski'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...