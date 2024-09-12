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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zalewski'de kritik toplantı! Kutlamaya başladı ama... - Galatasaray Haberleri

        Zalewski'de kritik toplantı! Kutlamaya başladı ama...

        Sol tarafı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların teklifini ve Roma'nın taleplerini yazarken; 22 yaşındaki oyuncunun kutlama yaptığını iddia etti. İşte tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:16
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          Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'ın Nicola Zalewski ısrarı sürüyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılı yöneticiler, Roma ile görüşmeleri tamamlamak için İtalya'ya giderken; flaş bir gelişme yaşandı.

        • 3

          KUTLAMAYA ÇIKTI

          Corriere Dello Sport'un haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra arkadaş grubuyla kutlama yemeğine çıktı.

        • 4

          Genç yıldız burada Roma ile G.Saray'ın henüz anlaşma zemini sağlamadığını öğrendi.

        • 5

          G.SARAY'IN TEKLİFİ...

          G.Saray 5 milyon Euro + bonuslarla Roma'nın kapısını çaldığı ve bu teklifin Çizme ekibinin CEO'su Lina Souloukou tarafından düşük bulunduğu kaydedildi.

        • 6

          Souloukou ayrıca 22 yaşındaki oyuncu Zalewski'den de primlerinden vazgeçmesini talep ettiği öğrenildi.

        • 7

          KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

          Sarı-kırmızılı yöneticiler, başkentte Souloukou ve sportif direktör Ghisolfi'nin katılımıyla bugün yeni bir toplantı gerçekleştirecek.

        • 8

          Souloukou'nun, Cimbom'dan bonusları azaltıp bonservisin arttırılmasını isteyeceği iddia edildi.

        • 9

          MAAŞI 2 MİLYON EURO

          Yöneticilerin Zalewski'yle yıllık net 2 milyon Euro'da anlaştığı ve dönüş uçuşunun ertelendiği belirtildi.

        • 10

          İki takım Zalewski konusunda anlaşamazsa Çizme ekibinin Polonyalı oyuncunun sözleşmesini yenilemek isteyeceği haberin detaylarında yer aldı.

        • 11

          2025 yazında mukavelesi sona erecek Zalewski'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

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