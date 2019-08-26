"Zahide Yetiş’le" Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Renkli konu ve konuklarıyla “Zahide Yetiş’le”, 9 Eylül Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün saat 10.00’da Show TV’de!

İşte "Zahide Yetiş’le"nin Tanıtımı: