Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesaplarında ellerine boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

Zaharova, üstüne su yeşili kısa bir elbise, ellerine de kırmızı boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı."Hadi gelin bakalım. Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de..." ifadelerini kullandı.

Zaharova'nın paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.