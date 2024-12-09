Zaferin mimarı Topraktepe
Beşiktaş, 10 günlük kaotik sürecin ardından derbide Fenerbahçe'yi mağlup edip moral bulurken geçen sezon olduğu gibi yine zorlu süreçte takımın başına geçen Serdar Topraktepe zaferin en büyük mimarı oldu. Başkan Hüseyin Yücel de Topraktepe'nin ekibinin güçlendirilmesi için talimat verdi.
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Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın şok bir kararla görevden alınmasıyla büyük bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş, Hasan Arat'ın başkanlıktan istifası ve görevi devralan Hüseyin Yücel'in de kısa bir süre sonra olağanüstü kongre kararı almasıyla tansiyonu yüksek bir süreci geride bırakmıştı.
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Bu süreçte Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrılırken görevi geçen sezonki teknik direktör ayrılıklarında olduğu gibi yine yardımcı antrenör Serdar Topraktepe aldı.
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Hollandalı hocayla yolların ayrılmasının ardından 2 günlük çalışma ile Hatayspor deplasmanına çıkan Topraktepe, Mersin'den beraberlikle dönerken Fenerbahçe derbisi için hummalı bir çalışmaya girişti.
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Giovanni van Bronckhorst'un özellikle son döneminde çok tartışılan izin programını değiştiren Topraktepe ve ekibi, Hatayspor maçının ardından takımı her gün çalıştırdı.
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İzin yapmayan siyah-beyazlılar, son idmanın ardından ise bu sezon İstanbul'da maç kampına girdi. Van Bronckhorst, İstanbul içindeki maçlarda kamp uygulaması yapmazken Beşiktaş bu kez derbi için Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı.
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U19 Takımı'nın antrenörü Veli Kavlak ile birlikte hafta boyunca takımla yakından ilgilenen Topraktepe, kulübün içinde bulunduğu zorlu sürece rağmen öğrencilerini dev maça motive etmeyi başardı.
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Topraktepe ile birlikte formayı unutan Salih Uçan 11'e dönerken bu sezon hiçbir maçta süre almayan Chamberlain, Hatayspor maçındaki gibi sonradan oyuna girerek galibiyet golünü attı.
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Topraktepe'nin ekibine dahil edilen U19 antrenörü Veli Kavlak ise derbi boyunca tribünün en üst kısmında maçı takip ederken telsizle analizlerini saha içine aktardı.
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Geçen sezonki Türkiye Kupası zaferinin ardından yine zorlu bir süreçte camiaya bu kez derbi zaferi kazandıran Topraktepe, 29 Aralık'taki olağanüstü seçime kadar görevine devam edecek.
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Siyah-beyazlıların başkanı Hüseyin Yücel de göreve devam etmesi halinde Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar gitmekten yana...
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Hüseyin Yücel, Serdar Topraktepe'nin ekibinin güçlendirilmesi için talimat verirken kısa süre için yeni yardımcıların teknik heyete katılması planlanıyor.