'Zafer Günü' kutlamaları Mariupol'de mi olacak?

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü yaklaşırken, Ukrayna istihbaratı kutlamaların Rusya'nın ele geçirdiği liman kenti Mariupol'de gerçekleşeceğini öne sürdü.

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının bir bölümünü Mariupol'de düzenlemeyi planladığını iddia etti.Ukrayna savunma istihbarat teşkilatı yaptığı açıklamada, "Mariupol, Rusya'nın planlarına göre 'kutlamaların' merkezi haline gelecek. Bu amaçla, şehir merkezinin sokaklarını molozlardan, cansız bedenlerden ve patlamamış Rus mühimmatından acilen temizliyorlar" denildi.

İstihbarat teşkilatı, Rus devlet televizyonu sunucusu Vladimir Solovyov'un Mariupol'e yaptığı ziyarete dikkat çekerek, "Ruslara 'sevinç' hikayelerinin gösterileceği geniş çaplı bir propaganda kampanyası devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DONETSK VE LUHANSK İDDİALARINI YALANLADI

Rusya cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sergey Kiriyenko, Donetsk ve Luhansk gibi şehirlerde bir geçit töreni düzenleneceğini yalanladı. Kiriyenko, "Şu ana kadar Donetsk veya Luhansk'ta Zafer Geçit Töreni düzenlemek imkansız, ancak o zaman da yakında gelecek." dedi.

Kiriyenko, Mariupol'de bir geçit töreni yapılıp yapılamayacağı sorusuna doğrudan değinmedi.

MARİUPOL TİYATROSU'NDA 600'Ü AŞKIN CAN KAYBI

Diğer yandan, 16 Mart'ta Rus güçlerinin saldırısına uğrayan Mariupol Tiyatrosu'nda hasar ve can kaybına ilişkin yapılan inceleme, hayatını kaybedenlerin 600'ü aştığını ortaya koydu.

Associated Press o gün tiyatronun içinde olanları, hayatta kalan 23 kişinin ifadelerini ele aldı. AP ayrıca tiyatronun kat planını, o gün öncesinde, sırasında ve sonrasında içeride çekilen fotoğraf ile videoları ele alarak yeniden çizdi.

AP'nin yaptığı inceleme, saldırının aslında tahmin edilenden çok daha ölümcül olduğuna, binanın içinde ve dışında 600'e yakın kişinin öldüğüne dair kanıtlar buldu. Bu, şimdiye kadar belirtilen ölü sayısının neredeyse iki katı olduğu anlamına geliyor.