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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Zafer Ergin, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Hepinize merhaba arkadaşlar, bu zor günlerde kolay haberler yapıyorsunuz" dedi.

78 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Arka Sokaklar dizisi hakkında konuşarak "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu. Onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var. Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.