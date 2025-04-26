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        Haberler Müzik Zafer Ergin: Kurtlar Vadisi’ni kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım

        Zafer Ergin: Kurtlar Vadisi’ni kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım

        Ünlü oyuncu Zafer Ergin, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Ergin, programda daha önce rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' adlı diziden, kötü alışkanlıkları teşvik ettiği gerekçesiyle ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:02
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        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
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        Zafer Ergin, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında, geçmişte rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı.

        Ünlü oyuncu; "Arka Sokaklar öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı" dedi. Bazı meslektaşlarının bu kararını eleştirdiğini söyleyen Ergin; "Bazı oyuncu arkadaşlar, 'Neden bıraktın? Zafer ağabey dünyanın parasını alıyorsun?' gibi şeyler söylediler. Benim ilkelerim, prensiplerim ve düşüncelerim var. Televizyon, büyük bir silahtır. Televizyonların insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilme olanağı vardır" ifadelerini kullandı.

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        #zafer ergin
        #Aslı Şafakla işin aslı
        #kurtlar vadisi

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