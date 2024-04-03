Zafer Algöz'ün 24 gün sonra ikinci büyük acısı
Zafer Algöz, annesinin vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz'ü de kaybetti
Zafer Algöz, 24 gün sonra ikinci büyük acısını yaşadı. Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Güner Algöz ise 8 Mart'ta vefat etmişti.
Zafer Algöz, babasının vefatını; "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik… 65 yıllık âşıklar Cennette buluştular… Cekko Babamızı 4 Nisan Perşembe günü öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekânını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.
Güner Algöz'ün cenazesinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz'ü yalnız bırakmamıştı.