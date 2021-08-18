"SINIRLAR SAHİPSİZ KALSIN İSTEMEM"

Zafer Algöz, ayrıca Afganistan'dan Türkiye'ye doğru gelişen düzensiz sığınmacılarla ilgili olarak, "Ülkemize kimsenin elini kolunu sallayarak, denetimsiz girmemesi gerekiyor." dedi. "Sınırlar sahipsiz kalsın istemem." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, ayrıca göçün tüm dünyanın sorunu haline geldiğini de belirtti.

Avrupa'nın da sığınmacıları istemediğini anlatan Algöz, "Gelenlerin konvoy halinde sınırımıza bırakılması, denetimsiz geçmesi yarınlar için tehlikeli. Kendi evimizi dışarıya karşı korumamız lazım." dedi.