Zafer Alagöz'ün babası, Cevdet Algöz son yolculuğuna uğurulandı

Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden Zafer Algöz'ü, müzisyen Hüsnü Şenlendirici, yazar Can Yılmaz, oyuncular Erkan Can, Bülent Şakrak ve Umut Kurt ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.