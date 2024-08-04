Zac Efron hastaneye kaldırıldı
ABD'li oyuncu Zac Efron, İbiza'daki lüks bir villanın yüzme havuzunda yaşadığı bir olay sonrasında İspanya'da bulunan bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
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'High School Musical' serisiyle hafızalara kazınan oyuncu Zac Efron, hayranlarını endişelendirdi. 36 yaşındaki oyuncu hastanelik oldu.
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Daily Mail'de yer alan habere göre; Zac Efron'un temsilcisi, Cuma günü İbiza'da lüks bir villada yaşanan kaza sonucu Efron'un hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
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2 KİŞİ KURTARDI
TMZ'ye bilgi veren bir kaynak ise Zac Efron'un, villada çalışan iki kişi tarafından havuzdan çıkarılarak kurtarıldığını söyledi.
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Temsilcisi, Efron'un küçük olaydan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ve iyileştiğini doğruladı.
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SAĞLIK DURUMU
Bir süredir İbiza'da vakit geçiren Zac Efron, tedbir amaçlı hastanede bir gün kaldıktan sonra ertesi sabah taburcu edildi. Dış basından gelen bilgilere göre ünlü aktörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega