Havaların soğuması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri soğukta kalan evsizlere yardım için harekete geçti. İstanbul genelinde sokakta kalan şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından alınarak Esenyurt Kıraç’ta bulunan barınma evine götürüldü.





İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda çalışma yapan ekipler duraklara, banklara ve çeşmenin teknesi gibi yerlerde battaniyelere sarılarak yatan vatandaşları uyandırarak yardım etmek istedi. Sıcak bir ortam isteyen evsizler ekiplerin aracıyla barınma evlerine giderken, yardım talebini geri çevirenler ise ekiplerden ayrılarak gözden kayboldu. Çalışmalar sırasında ekiplere kendileri gelerek yardım isteyenler de barınma evine götürüldü.

HALE SOYGAZİ DE EVSİZ ŞAHISLA İLGİLENDİ

Evsizlerden biri de Tophane’de bulunan tarihi çeşmenin taş teknesinde yatarken bulundu. Zabıtanın “Burada donacaksın. Gel seni barınma evine götürelim” demesi üzerine “Yarın para alacağım zaten sonra gideceğim” demesi dikkat çekti. Yaşananlar sırasında tarihi çeşmenin önünden geçen Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Hale Soygazi de şahsı görerek ekiplerin yanına geldi. Ünlü sanatçı, zabita ekiplerine yardım edip evsiz şahısla ilgilendi. Çeşmenin diğer bölümlerinde ise yine evsizlerin hazırladığı boş yatakların bulunduğu görüldü.