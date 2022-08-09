ZABITA OLMA ŞARTLARI?

Zabıta olmak için iki seçenek vardır. Birinci seçenekte, ilçe ya da il belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi statüsünde çalışmaktır. İkinci seçenekte memur olarak çalışmaktır. Zabıta alımı şartları şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

- Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak,

- Boyunuz ve kilonuz arasındaki dengenin belirlenen standartları aşmaması gerekiyor,

- 25 yaşını bitirmemiş olmalısınız (Yaş şartı ilana göre değişebilir)