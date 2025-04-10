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        Haberler Bilgi Gündem Zabıta alımı 2025: Milas, Eyüpsultan, Diyarbakır Belediyelerine 75 zabıta memuru alımı başvuru tarihleri, yazılı, sözlü uygulamalı sınav tarihi ve şartları

        Üç belediyeye toplamda 75 zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

        Milas Belediye Başkanlığı, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı yapıyor. Toplamda 75 zabıtanın istihdam edileceği iş ilanlarında başvuru sürecinin ardından adayları çeşitli sınavlar bekliyor. İşte, güncel zabıta memuru alımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:56
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        • 1

          Milas Belediye Başkanlığı, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplamda 75 zabıta memuru alımı yapıyor. Kadın/erkek adayların başvurularını şahsen gerçekleştirmesi ardından griecekleri sözlü, yazılı ve/veya uygulamalı sınavda başarı olması gerekiyor. İşte, 10 Nisan 2025 zabıta memuru iş ilanları...

        • 2

          MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA ALIYOR

          Muğla İli Milas Belediye Başkanlığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla 20 zabıta alacak. Kadın/erkek adayların KPSS P3 puanından en az 60 olması ve diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor. Adayların istenilen belgeleri 09/04/2025-11/04/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09.00 17.00 saatleri arasında) Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:39 adresindeki MilasBelediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

          Başvuru sürecinden sonra adaylar 05/05/2025 - 07/05/2025 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

          MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 ZABITA ALIYOR

          Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 30 zabıta memuru alıyor. Adayların KPSS P94 türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Başvuracak kadın/erkek adayların istenilen belgelerle 21/04/2025-02/05/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (resmî tatil günleri hariç mesai günlerinde saat 08.30-17:00 arasında) Nişancı Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan / İstanbul adresinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapması gerekiyor.

          Başvuru sürecinden sonra adaylar 22 Mayıs 2025 tarihinde yazılı sınava, 27-29 Mayıs 2025 tarihlerinde ise uygulamalı sınava girecek.

          EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 ZABITA ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 ZABITA ALIYOR

          Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor. 14/04/2025 tarihinden 18/04/2025 tarihine kadar alınacak başvurular Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yanı (Ali Emiri Toplantı Salonu) Yenişehir Mahallesi, Elazığ Bulvarı Yenişehir adresine yapılacak. Başvurunun tamamlanmasının ardından adaylar 11/06/2025 - 17/06/2025 tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınava girecek.

          DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 ZABITA ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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