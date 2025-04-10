MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA ALIYOR

Muğla İli Milas Belediye Başkanlığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla 20 zabıta alacak. Kadın/erkek adayların KPSS P3 puanından en az 60 olması ve diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor. Adayların istenilen belgeleri 09/04/2025-11/04/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09.00 17.00 saatleri arasında) Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:39 adresindeki MilasBelediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

Başvuru sürecinden sonra adaylar 05/05/2025 - 07/05/2025 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ