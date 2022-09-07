'Meteor Adam' Gandalf mı?

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Meteor Adam' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

METEOR ADAM KİMDİR?

Meteor Adam'ın kim olduğu konusunda şu an net bir bilgi bulunmasa da, dizinin izleyicileri ilk olarak bu kişinin Sauron olduğunu düşündü. Çünkü normal şartlarda Sauron sadece kitaplarda ve filmlerde ana kötü karakter değil. Güç Yüzükleri serisinde de Sauron ana kötü karakter olarak karşımıza geliyor. Amazon Prime bu konu hakkında açıklama yapmasa da, serinin sıkı takipçileri Sauron'un sık sık kılık değiştirdiğini biliyor.