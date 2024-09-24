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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı'ndan yeni poster

        Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı'ndan yeni poster

        Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 183 yıl öncesinde geçen, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim / Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" filminin yeni posteri yayınlandı. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan olağanüstü bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderi anlatılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:17
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        Rohirrim'in Savaşı'ndan yeni poster
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        Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, izleyiciyi J.R.R. Tolkien’in efsanevi kitaplarına dayanan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde hayat bulan destansı Orta Dünya’ya geri götürmeye hazırlanıyor. Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen filmin yeni posteri yayınlandı. Ödüllü film yapımcısı Kenji Kamiyama'nın yönetmenliğinde çekilen filmde, yetenekli seslendirme kadrosuna Rohan'ın kudretli Kralı Helm Hammerhand rolünde Brian Cox; kızı Héra rolünde Gaia Wise ve Wulf rolünde Luke Pasqualino liderlik ediyor.

        Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nde unutulmaz, ödüllü performans sergileyen Miranda Otto, masalın anlatıcısı olarak görev yapan Rohan'ın Savaşçı Éowyn rolünü yeniden canlandırıyor. Seslendirme ekibinde ayrıca Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna ve Janine Duvitski yer alıyor. Kamiyama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu orijinal filmin yapımcılığını, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Üçlemelerinin arkasındaki senaryo ekibinden Oscar ödüllü Philippa Boyens'la birçok ayrı animasyon projesinin yanı sıra "Blade Runner: Black Lotus" serisinde birlikte çalışan Jason DeMarco ve Joseph Chou üstleniyor.

        Başyapımcılar ise Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood ve Toby Emmerich. Senaryo Jeffrey Addiss & Will Matthews ve Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou'ya, hikâye Addiss & Matthews ve Boyens'a ait ve temeli J.R.R. Tolkien tarafından yaratılan karakterlere dayanıyor. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nden geri dönen yaratıcı ekipte Oscar ödüllü Alan Lee ve Richard Taylor'ın yanı sıra saygın Tolkien çizeri John Howe da yer alıyor.

        Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı’nın konusu:

        Orijinal film üçlemesinde anlatılan olayların 183 yıl öncesinde geçen Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderini anlatıyor. Babasının ölümünün intikamını almak isteyen zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını, daha sonra Miğfer Dibi olarak anılacak olan kadim Hornburg kalesinde cesur bir son direniş göstermeye zorlar. Kendini giderek daha çaresiz bir durumda bulan Helm'in kızı Héra, onları tamamen yok etmeye niyetli ölümcül bir düşmana karşı direnişe liderlik edecek iradeyi toplamak zorundadır. Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı”, 13 Aralık’ta vizyonda olacak.

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        #Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı
        #film
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        #Animasyon
        #peter jackson
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