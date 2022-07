YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.