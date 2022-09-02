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Yüzüklerin Efendisi dizi ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi konusu

Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için geri sayım sona erdi. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitap serisi filmin ardından şimdi de diziye uyarlandı. Bugüne kadarki en yüksek bütçe ile çekilen televizyon dizisi unvanına sahip olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin hangi platforma yayınlandığı araştırılıyor. Yapımın severleri "Yüzüklerin Efendisi dizi oyuncuları kim, konusu ne?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya dair detaylar...

02.09.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitabı fantastik evrenler arasında en sevilen dünyalardan biri konumunda. Beyaz perdeye uyarlanan filmi yıllar geçmesine rağmen hala izlenirken yapımın hayranlarını sevindiren haber birkaç yıl önce gelmişti. Kitaplardan binlerce yıl öncesini anlatacak dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizi saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi hangi platformda yayınlanıyor? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları ve konusu...

  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Dizi Amazon Prime üzerinden ilk iki bölümüyle yayınlanmaya başladı. Prime Video'dan yapılan açıklamaya göre; Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi yeni bölümleriyle her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da yayınlanacak. 

  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

    Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.

  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KAÇ SEZON OLACAK?

    İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.

    Yüzüklerin Efedisi dizisi toplam 5 sezondan oluşacak ve  50 saat sürecek.

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