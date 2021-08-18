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Yüzlerce kişi akın etti! Kabil Havalimanına ses bombalı müdahale

Afganistan’da ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı’na akın eden yüzlerce kişiye ses bombası ile müdahale edildi

18.08.2021 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Yüzlerce kişi akın etti! Kabil Havalimanına ses bombalı müdahale
İHA

Afganistan’da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce kişi tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı’na akın etmeye devam ediyor.

Havalimanının kuzey kapısında toplanan sivillere, güvenlik güçleri tarafından ses bombaları ile müdahale edilirken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi. Atılan bombalara, açılan uyarı ateşlerine rağmen halkın, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden geleni yaptığı görüldü.

Kabil Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında erken saatlerde izdiham çıktığı ve 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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