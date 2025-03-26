'Yüzde sıfır faizli' reklamlara 32 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulun 13 Mart'taki toplantısında karara bağladığı 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezasının yanı sıra 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezası, ayrıca dosyalardan 5'inde tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

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Toplantıda tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı bildirilen açıklamada, sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konuların öne çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, son dönemde otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldiklerine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda otomotiv sektöründe 'peşin faiz ödemesi' olmasına karşın reklamın ana mesajında kredi faiz oranının 'yüzde sıfır' olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına karşın tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Ayrıca faiz oranının yer aldığı reklamlarda tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için belirtilmesi zorunlu olan kredinin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren yıllık ve aylık maliyet oranlarına yer verilmediği de belirtilerek, "Diğer yandan 'yüzde sıfır faiz' gibi tüketicilerin ekonomik davranış biçimini etkileyen ana vaadin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiş ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.