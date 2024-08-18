Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yüzde 90'ı insan kaynaklı | Son dakika haberleri

        Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

        İzmir, Manisa, Bolu yanıyor, ciğerlerimiz tükeniyor. İzmir'deki yangının piknik ateşinden çıktığı açıklandı. Veriler gösteriyor ki orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 18.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzde 90'ı insan kaynaklı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Son 3 gündür ülkenin dört bir yanında orman yangınları var. Özellikle de İzmir, Manisa ve Bolu’da çok büyük alanlar kül oldu, hâlâ tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil alevler.

        Aslında yaz başından beri yangınlar çıkıyor peş peşe. Şu sıra ise hava çok sıcak, rüzgar şiddetli ve risk de büyük tabi... Bir de insan faktörü eklenince ormanlarımız çok büyük tehlikede. İnsan faktörü diyorum zira verilere göre; ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı, yüzde 10’u doğa kaynaklı.

        İzmir’de çok büyük alanları küle çeviren yangının piknik ateşinden kaynaklandığı açıklandı. 3 piknikçinin belki de mangal için yaktığı ateş rüzgarla yayıldı, kontrolden çıktı, ciğerlerimiz yandı bitti...

        Bu felaketlerle bir daha karşılaşmamak için şu verileri çok iyi anlamak lazım...

        *Ülkemizde 12.5 milyon hektar orman, yangın tehdidi altında. Yani ülke yüzölçümünün yüzde 16’sı. Gerekli hassasiyet gösterilmezse orman yangını sayılarının artması işten bile değil.

        *1937’den 2023 yılına kadar 87 yılda yıllık yangın ortalaması 1408. 21 bin 600 hektar alan yanıyorken bugün ortalama 2568 adete çıkmış. Çok büyük bir artış var.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Habertürk Anasayfa