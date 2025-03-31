Yuvalarını hazırlayıp hasretle bekledikleri leylekler yıllar sonra geldi

Kent merkezine 18, ilçeye de 7 kilometre uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun yıldır köylerine leyleklerin gelmemesi üzerine derin üzüntü yaşadı.

Mahalle halkı, 6 yıl önce leyleklerin dikkatini çekebilmek için aralarında para toplayarak odundan elektrik direkleri alıp birkaç sokağa yerleştirdi, bazı demir direklere de yuva yaptı.

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Yöre halkının yıllar süren hasreti, iki leyleğin mahalle meydanındaki demirden elektrik direğine konmasıyla son buldu.

Yeni misafirlerine çok sevinen mahalleliler, leyleklere "Mucize" ve "Hayat" adını verdi.

"LEYLEKLER GELSİN DİYE ÇOK UĞRAŞTIK"

Mahalle muhtarı Seyfettin Küçükler, mahallelinin leylekleri çok sevdiğini ve ilgi gösterdiğini söyledi.

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Leyleklerin bereket ve bolluk getirdiğine inandığını ifade eden Küçükler, "Mart ayında geldiler. Çocuğumuz gelmiş gibi seviniyoruz. Leylekler gelsin diye çok uğraştık, elimden gelse 2-3 yer daha yapacağım ki leylekler burada çoğalsın" dedi.

Leyleklerin mahallenin maskotu haline geldiğini anlatan Küçükler, şöyle konuştu:

"Leyleklerin gençlik zamanımızda yerleri vardı (kavak ağacı), gelirlerdi, her yıl yavrulayıp giderdiler ve ilkbaharın başlangıcıyla tekrar gelirlerdi. Bu ağaç kesildikten sonra leylekler 20 yıldan fazla süredir mahallemize gelmedi. İmam ve komşularla köyün belirli yerlerindeki direklere yuvalar kurduk ama yine gelmedi. Özel elektrik direkleri aldık, uç uca ekledik ama yine gelmedi. Gelenler de bacalardan tekrar geri dönüyordu en son burayı seçtiler. Biz de elimizden geldiğince leyleklere yardımcı olduk yuvalarının altına palet koyduk, yerlerini sevdiler."

"3-4 BÖLGEYE YUVA YAPTIK" Mahallenin 23 yıllık imamı Mustafa İpek de göreve başladıktan bu yana mahalle de ilk kez leylek gördüğünü anlatarak, "Yaklaşık 23 yıldır mahallemizde leylek yoktu. 3-4 bölgeye yuva yaptık, en son da leylek gelip buraya kondu ve mahallemize değişik bir canlılık getirdi. Onların sesi mahallemizde değişik bir ortam yaratıyor" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Ömer Aydın ise leyleklerin gagalarıyla çıkardığı sesin çok güzel olduğundan bahsederek, "Bu yıl geldiler, mahallemizin de maskotu oldular" diye konuştu.