05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yusuf Yazıcı, milli takımın kamp yaptığı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde, Çağlar Söyüncü ile basın toplantısı düzenledi.
Son dünya şampiyonu Fransa ile Konya'da zor bir maça çıkacaklarını belirten Yusuf, "Fransa güçlü bir ekip ama biz de çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İki hazırlık maçı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncuların öz güveni açısından güzel bir oyun oldu. Fransa maçının da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hem oynadığımız futboldan keyif almak hem de izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel bir oyunla güzel bir sonuçla ayrılırız." diye konuştu.
Trabzon'da güzel bir sezon geçirdiğini kaydeden genç oyuncu, Abdülkadir ve Uğurcan'ın da milli takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Fransa maçında da çok güzel işlere imza atmak istediklerini aktaran Yusuf, "Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim? Neden puan veya puanlarla ayrılmayalım?" ifadelerini kullandı.
Kampta güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu, deneyimli takım arkadaşlarıyla güzel işlere imza atacaklarını düşündüğünü dile getiren Yusuf, Johan Cruyff'un "futbolu kafayla oynarsın, ayaklarını sadece koşmak için kullanırsın" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Biz de maçı tabii ki önce zihnimizde düşünüyoruz. En iyi şekilde düşünüp sahaya yansıtmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama neden olmasın. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bunu sadece Fransa maçına odaklamamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki de önce Fransa maçına odaklanacağız ama sonrasında İzlanda maçı var. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Bunun için de tabii ki önemli olan Fransa maçı ama sonrasında İzlanda maçına da çok önem verdiğimizi düşünüyorum. Bu maçları da çok iyi analiz ediyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki ilk önce Fransa, sonrasında İzlanda maçını güzel bir şekilde tamamlayacağız."
ÇAĞLAR: HER MAÇI YENMEK İÇİN ÇIKIYORUZ
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü de çok güzel bir kamp dönemi ve iki hazırlık maçı geçirdiklerini kaydederek, kendilerini son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı çok zor bir maçın beklediğini dile getirdi.
Futbolun 3 sonuçlu bir oyun olduğunu ancak kendilerinin ne olursa olsun teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği taktikten çıkmadan 90 dakika oynamak istediklerini belirten Çağlar, şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini ve iyi bir maç geçireceklerine inandığını söyledi.
Premier Lig'in üst düzey bir lig olduğunu ve Fransa Milli Takımı'ndaki bazı oyuncuların burada forma giydikleri, takımlarda iyi performans gösterip saygı duyulan oyuncular olduğunu vurgulayan Çağlar Söyüncü, şöyle konuştu:
"Genelde kendi takımlarında oynayan, kaliteli oyuncular. Saygı duyulan futbolcular. Ama burası milli takım. Burada işler farklı. Milli takımda çok fazla birbirinizle zaman geçiremediğiniz için o anki birliktelik çok önemli. Onların milli takımdaki ortamlarını bilmiyorum ama biz her türlü önlemi alacağız ve o şekilde maça çıkacağız."
Oynadıkları her iki hazırlık maçının da hem kendilerini görme, hem de birlikte olma açısından çok iyi geçtiğini söyleyen Çağlar, "Benim için de çok iyi oldu. Çünkü iki aydır oynamıyordum. Bizim için moral da oldu. Milli takımda resmi maç, hazırlık maçı yoktur. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, Fransa maçına da öyle çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi 90 dakikada takım halinde yapacağımıza inanıyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Büyük bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarını ve rakiplerine saygı duyduklarını dile getiren genç oyuncu, Fransa'nın son dünya şampiyonu olduğunu, ancak ilk düdük çaldığında hangi taraf takım halinde daha iyi konsantre olursa onun iyi işler yapacağına inandığını sözlerine ekledi.
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