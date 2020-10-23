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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Prag'ı yaktı!

Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu! H Grubu'nda Sparta Prag'a konuk olan Lille'i sırtlayan Yusuf attığı 3 golle 4-1'lik galibiyette başrolü oynadı, gecenin yıldızı oldu! Diğer milli futbolcumuz Burak Yılmaz oyuna 63. dakikada girerken Zeki Çelik süre almadı

23.10.2020 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Yusuf Yazıcı golleriyle Prag'da 3 puanı getirdi! Avrupa'da ilk hat-trick...
Prag'ı Yusuf yaktı!
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Lille, Sparta Prag'ın konuğu oldu. 4-1'lik galibiyette başrol Yusuf Yazıcı'nın oldu! Milli futbolcu geceye damga vurdu!

Lille'deki milli oyunculardan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz, 63. dakikada oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Lille'in 4-1'lik üstünlüğüyle biten karşılaşmaya Yusuf Yazıcı damga vurdu. Sparta Prag 23. dakikada 10 kişi kalırken 45. dakikada golü kaydeden Yusuf Yazıcı takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Yusuf Yazıcı'nın kariyerinde attığı ilk Avrupa kupası golü olarak kayıtlara geçti.

Sparta Prag ikinci yarıya golle başladı. Borek Dockal takımına 46. dakikada 1-1'lik eşitliği getirdi.

60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımını yeniden öne geçirirken 66. dakikada Ikone skoru 3-1 yaptı.

75. dakikada Yusuf Yazıcı kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Yıldız futbolcu hat-trick yaptığı karşılaşmada 80. dakikada oyundan çıktı.

Lille, Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederken günün kahramanı üç golle takımına hayat veren Yusuf Yazıcı oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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