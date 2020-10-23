Prag'ı Yusuf yaktı!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Lille, Sparta Prag'ın konuğu oldu. 4-1'lik galibiyette başrol Yusuf Yazıcı'nın oldu! Milli futbolcu geceye damga vurdu!

Lille'deki milli oyunculardan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz, 63. dakikada oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Lille'in 4-1'lik üstünlüğüyle biten karşılaşmaya Yusuf Yazıcı damga vurdu. Sparta Prag 23. dakikada 10 kişi kalırken 45. dakikada golü kaydeden Yusuf Yazıcı takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Yusuf Yazıcı'nın kariyerinde attığı ilk Avrupa kupası golü olarak kayıtlara geçti.

Sparta Prag ikinci yarıya golle başladı. Borek Dockal takımına 46. dakikada 1-1'lik eşitliği getirdi.

60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımını yeniden öne geçirirken 66. dakikada Ikone skoru 3-1 yaptı.

75. dakikada Yusuf Yazıcı kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Yıldız futbolcu hat-trick yaptığı karşılaşmada 80. dakikada oyundan çıktı.

Lille, Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederken günün kahramanı üç golle takımına hayat veren Yusuf Yazıcı oldu.